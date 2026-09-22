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SEPTEMBER 2026 INTERNATIONAL BREAK CALL-UPS
Eight Clarets to represent their countries
2026-09-22T12:00+01:00
SEPTEMBER 2026 INTERNATIONAL BREAK CALL-UPS
Eight Clarets to represent their countries
2026-09-22T12:00+01:00
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
Hjalmar Ekdal, Oliver Sonne, Max Alleyne, Connor Roberts, Shurandy Sambo, Marcus Edwards, Zeki Amdouni and Max Weiß have all been called up by their respective nations for the September international break.
Hjalmar Ekdal (Sweden)
Friday 25th September v Romania 7.45pm (H) UEFA Nations League
Monday 28th September v Poland 7.45pm (H) UEFA Nations League
Friday 2nd October v Bosnia & Herzegovina 7.45pm (A) UEFA Nations League
Monday 5th October v Romania 7.45pm (A) UEFA Nations League
Oliver Sonne (Peru)
Saturday 26th September v USA 9.30pm (A) Friendly
Tuesday 29th September v Mexico 2am (A) Friendly
Saturday 3rd October v Canada 7pm (A) Friendly
Tuesday 6th October v Columbia 12.45am (A) Friendly
Max Alleyne (England U21s)
Friday 25th September v Kazakhstan U21s 7.30pm (H) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
Friday 2nd October v Slovakia U21s 7.45pm (H) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
Tuesday 6th October v Republic of Ireland U21s 6pm (A) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
Connor Roberts (Wales)
Thursday 24th September v Portugal 7.45pm (A) UEFA Nations League
Sunday 27th September v Denmark 5pm (A) UEFA Nations League
Thursday 1st October v Norway 7.45pm (H) UEFA Nations League
Sunday 4th October v Denmark 7.45pm (H) UEFA Nations League
Shurandy Sambo (Curacao)
Friday 25th September v Costa Rica 3am (A) CONCACAF Nations League
Monday 28th September v Nicaragua 1am (H) CONCACAF Nations League
Thursday 1st October v Trinidad & Tobago 11pm (H) CONCACAF Nations League
Sunday 4th October v Trinidad & Tobago 11pm (A) CONCACAF Nations League
Marcus Edwards (Cyprus)
Friday 25th September v Montenegro 7.45pm (A) UEFA Nations League
Monday 28th September v Latvia 5pm (A) UEFA Nations League
Friday 2nd October v Armenia 5pm (H) UEFA Nations League
Monday 5th October v Latvia 5pm (H) UEFA Nations League
Zeki Amdouni (Switzerland)
Saturday 26th September v North Macedonia 7.45pm (A) UEFA Nations League
Tuesday 29th September v Scotland 7.45pm (A) UEFA Nations League
Saturday 3rd October v Slovenia 7.45pm (H) UEFA Nations League
Tuesday 6th October v North Macedonia 7.45pm (H) UEFA Nations League
Max Weiß (Germany U21s)
Saturday 26th September v Latvia 5pm (A) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
Wednesday 30th September v Malta 6pm (A) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
Tuesday 6th October v Georgia 5pm (H) 2027 UEFA U21 Euro qualifier
All kick-off times are UK times
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