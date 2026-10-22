CLUB
TICKETS
SHOP
Main Club Sponsor
TICKETS
SHOP
LATEST
MATCHES
SHOP
TICKETS
LOTTERY LATEST: WEEK 41 (2026)
2026-10-22T09:00+01:00
LOTTERY LATEST: WEEK 41 (2026)
2026-10-22T09:00+01:00
Lottery
Lottery
Lottery
£250 WINNER
Q0440 C.COWARD
£50 WINNERS
R2466 S.HODKINSON
L0544 A.FELTELL-DACK
£20 WINNERS
A2413 M.LLOYD
P6726 D.WEBSTER
V2246 K.ROONEY
N4131 C.BOOTHMAN
W1360 N.ACKROYD
X1101 A.SMITH
Z5174 M.CLEGG
W3066 I.BEATTIE
W5848 G.BILLINGTON
R0568 R.PILKINGTON
£15 WINNERS
N4732 J.CHAPPELLS
W2290 P.SIMPSON
D5165 A.SPENCER
J6686 S.JARJUE
P1476 K.PARKINSON
P1392 S.IRELAND
Z6844 W.FOULKES
R2927 P.TAYLOR
L6325 C.PRICE
R5883 K.COLLINSON
PLUS 40 SCRATCH CARD WINNERS!
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond
https://paymymembership.co.uk/claret&blue/
Also, stay up to date with all lottery results, winner photos, and the latest lottery news by following our Facebook page:- https://www.facebook.com/bfclottery/
Share this post
2026/2027 Season Tickets Renew Now
LATEST NEWS
Banel West Ham
U21s MATCH REPORT: WEST HAM UNITED 3 - 1 BURNLEY
3 hours ago
Lincoln preview
MATCH PREVIEW: LINCOLN CITY V BURNLEY
6 hours ago
PREVIOUS
NEXT
LATEST NEWS
Travelling Clarets Lincoln City
TRAVELLING CLARETS INFORMATION: LINCOLN CITY
10 hours ago
Reo Hatate training
OVERSEAS STREAMING OPTIONS: LINCOLN CITY V BURNLEY
14 hours ago
LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

Company Details
Terms of Use
Club Policies
Cookies
Web Accessibility
Contact Us
Careers

LATEST

CLUB NEWS
MATCH PREVIEWS
MATCH REPORTS
TRAINING

MATCHES

MEN
WOMEN
UNDER 21
UNDER 18

SQUAD

MEN
WOMEN
UNDER 21
UNDER 18
E SPORTS

FAN

CLARETS+
FAN ADVISORY BOARD
TRAVEL
DISABLED SUPPORTER INFORMATION

TICKETS

LOYALTY POINTS
TICKET INFORMATION
MEMBERSHIPS
SEASON TICKET 2024/25

CLUB

BOARD OF DIRECTORS
CAREERS
SAFEGUARDING
EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

Terms of Use
Cookies
Company Details
Contact Us
Club Policies
Company Details
Terms of Use
Contact Us

THE OFFICIAL SITE OF BURNLEY FOOTBALL CLUB

Company Details
Terms of Use
Club Policies
Cookies
Web Accessibililty
Contact Us
Careers