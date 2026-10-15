LOTTERY LATEST: WEEK 40

£250 WINNER
P3533 K.FISK
£50 WINNER
X3490 A.TAYLOR
I3998 E.PAYNE
£20 WINNERS
B3816 I.HAIGH
X4118 D.JESSOP
R2021 L.BRADSHAW
W3356 R.CONWAY
W6991 I.ACRID
P3118 M.O'CONNELL
P2754 B.PASIEWICZ
Z1572 L.POUNDER
M6312 C.BAKER
Q4890 M.MORRIS
£15 WINNERS
L1346 J.COWBURN
Q6418 D.PARNELL
Q5590 M.WARBURTON
Q0871 N.KENNEDY
P5283 D.CAPPER
L2222 A.FELTELL-DACK
Q3950 K.LAW
P0408 P.WADDINGTON
Q4244 L.ROBINSON
Q6958 M.WILLIAMS
PLUS 40 SCRATCH CARD WINNERS!
Clarets Foundation
Claret & Blue Bond
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