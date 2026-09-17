LOTTERY LATEST: WEEK 36 (2026)

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Q4596 G.SELBY
£50 WINNERS
N2580 D.TAYLOR
P5582 P.SIMPSON
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V1693 N.MADEN
B4426 V.HALSTEAD
Q3159 R.NUTTER
P5282 M.LANDERS
N6960 A.MULLAN
P3037 D.TIMBERLAKE
L6049 I.WOODFIELD
R0755 V.HARPER
M4530 N.MCCOUBRIE
P1309 R.HARGREAVES
£15 WINNERS
M2509 P.SMITHIES
M0566 D.BARKER
X4704 J.WALKER
X1779 S.GOODEN
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P5800 K.BRIGGS
R3258 J.SOUTHERN
V1893 J.HEATON
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