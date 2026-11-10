CLUB
TICKETS
SHOP
Main Club Sponsor
TICKETS
SHOP
LATEST
MATCHES
SHOP
TICKETS
NOVEMBER 2026 INTERNATIONAL BREAK CALL-UPS
Six Clarets to represent their countries
2026-11-10T18:00+00:00
NOVEMBER 2026 INTERNATIONAL BREAK CALL-UPS
Six Clarets to represent their countries
2026-11-10T18:00+00:00
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
INT BREAK ALL PLAYERS 16x9
Hjalmar Ekdal, Connor Roberts, Max Alleyne, Marcus Edwards, Zeki Amdouni and Shurandy Sambo have all been called up by their respective nations for the November international break.
Hjalmar Ekdal (Sweden)
Saturday 14th November v Bosnia-Herzegovina 7:45pm (H) UEFA Nations League
Tuesday 17th November v Poland 7:45pm (A) UEFA Nations League
Connor Roberts (Wales)
Saturday 14th November v Norway 5pm (A) UEFA Nations League
Tuesday 17th November v Portugal 7:45pm (H) UEFA Nations League
Max Alleyne (England U21s)
Friday 13th November v Portugal U21s 7:30pm (H) Under-21 International Friendly
Monday 16th November v France U21s 7:30pm (H) Under-21 International Friendly
Marcus Edwards (Cyprus)
Thursday 12th November v Armenia 5pm (A) UEFA Nations League
Sunday 15th November v Montenegro 2pm (A) UEFA Nations League
Zeki Amdouni (Switzerland)
Friday 13th November v Slovenia 7:45pm (A) UEFA Nations League
Monday 16th November v Scotland 7:45pm (H) UEFA Nations League
Shurandy Sambo (Curaçao)
Thursday 12th November v Panama 12:30am (H) Concacaf Nations League
Sunday 15th November v Panama 11pm (A) Concacaf Nations League
All kick-off times are UK times
Share this post
2026/2027 Season Tickets Renew Now
LATEST NEWS
Jackie Bachteler Aston Villa
JACKIE BACHTELER - UPDATE
11 hours ago
Rachel Williams Newcastle
WOMEN'S MATCH REPORT: NEWCASTLE UNITED 3 - 0 BURNLEY
2 days ago
PREVIOUS
LATEST NEWS
Fabio Celestini Cardiff City
CELESTINI'S POST-MATCH POINTS: CARDIFF CITY
3 days ago
Reo Hatate Cardiff City
MATCH REPORT: CARDIFF CITY 5 - 4 BURNLEY
3 days ago
LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

Company Details
Terms of Use
Club Policies
Cookies
Web Accessibility
Contact Us
Careers

LATEST

CLUB NEWS
MATCH PREVIEWS
MATCH REPORTS
TRAINING

MATCHES

MEN
WOMEN
UNDER 21
UNDER 18

SQUAD

MEN
WOMEN
UNDER 21
UNDER 18
E SPORTS

FAN

CLARETS+
FAN ADVISORY BOARD
TRAVEL
DISABLED SUPPORTER INFORMATION

TICKETS

LOYALTY POINTS
TICKET INFORMATION
MEMBERSHIPS
SEASON TICKET 2024/25

CLUB

BOARD OF DIRECTORS
CAREERS
SAFEGUARDING
EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

LATEST

MENS

WOMENS

MATCHES

CLUB NEWS

SQUAD

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

MATCHES

MEN

WOMEN

UNDER 21

UNDER 18

TICKETS

TICKETING INFORMATION

SEASON TICKETS

MEMBERSHIPS

LOYALTY POINTS

CLUB

COMMERCIAL

SAFEGUARDING

SUPPORTER LIAISON AND CUSTOMER CHARTER

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

FANS

FAN ADVISORY BOARD

ACCESIBILITY INFORMATION

MATCH DAY AT TURF

SUPPORT AND FAQS

Terms of Use
Cookies
Company Details
Contact Us
Club Policies
Company Details
Terms of Use
Contact Us

THE OFFICIAL SITE OF BURNLEY FOOTBALL CLUB

Company Details
Terms of Use
Club Policies
Cookies
Web Accessibililty
Contact Us
Careers