NOVEMBER 2026 INTERNATIONAL BREAK CALL-UPS

Hjalmar Ekdal, Connor Roberts, Max Alleyne, Marcus Edwards, Zeki Amdouni and Shurandy Sambo have all been called up by their respective nations for the November international break.
Hjalmar Ekdal (Sweden)
Saturday 14th November v Bosnia-Herzegovina 7:45pm (H) UEFA Nations League
Tuesday 17th November v Poland 7:45pm (A) UEFA Nations League
Connor Roberts (Wales)
Saturday 14th November v Norway 5pm (A) UEFA Nations League
Tuesday 17th November v Portugal 7:45pm (H) UEFA Nations League
Max Alleyne (England U21s)
Friday 13th November v Portugal U21s 7:30pm (H) Under-21 International Friendly
Monday 16th November v France U21s 7:30pm (H) Under-21 International Friendly
Marcus Edwards (Cyprus)
Thursday 12th November v Armenia 5pm (A) UEFA Nations League
Sunday 15th November v Montenegro 2pm (A) UEFA Nations League
Zeki Amdouni (Switzerland)
Friday 13th November v Slovenia 7:45pm (A) UEFA Nations League
Monday 16th November v Scotland 7:45pm (H) UEFA Nations League
Shurandy Sambo (Curaçao)
Thursday 12th November v Panama 12:30am (H) Concacaf Nations League
Sunday 15th November v Panama 11pm (A) Concacaf Nations League
All kick-off times are UK times