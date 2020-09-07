Lottery Results Week 28

Here are the winners for WEEK 28:-
£100 WINNERS
W6747 J.WOOD
Z2381 N.JOLL
W5931 A.INGS
M4477 J.OGDEN
£50 WINNERS
T6264 M.GRATTAN
Y6015 N.PILLING
£25 WINNERS
X6889 M.GEORGE
X0891 P.ROBSON
Y1458 C.BRIERLEY
X5268 A.TURNER
Z2648 S.MCCANN
X0114 D.DOWER
Y6142 J.CAHILL
W2314 A.WILLIAMSON
£10 WINNERS
W4532 J.SILKSTONE
Z1495 C.LEE
A3200 T.MCGEORGE
W0477 I.WHITTAKER
Z1344 K.O’BRIEN
X4432 D.STOREY
V3355 E.BULLOUGH
P4162 F.JAGGER
X0575 J.HILL
X1743 B.ASHWORTH
X6350 S.TATTERSALL
V5109 A.NORMAN
W2538 R.SHARPHOUSE
X0501 L.HORMAN
X4329 E.SHAW
X3531 M.KIPPAX
W6947 D.WHITAKER
X1167 D.GRIFFIN
V0369 R.PILKINGTON
V3521 J.KIRK
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 3 18 20 38
NO WINNER OF £3,000
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond