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Club News

Lottery Results Week 10

6 Hours ago

Here are the weekly draw winners for week 10:-

 

£100 WINNERS

Z3499 L.WOLD

Z5900 M.LAYCOCK

I0686 D.BRAWLEY

Y2137 P.FORD

 

£50 WINNERS

D0906 L.HUTCHINSON

Z4599 M.ATKINSON

 

£25 WINNERS

D2706 S.BARKER

D2929 C.WHAITES

Q6358 S.MEAD

X0204 P.ELLISON

W1155 P.ROBINSON

F5792 M.HOWORTH

W1555 D.HILL

X6196 A.COX

 

£10 WINNERS

B0104 E.O’BRIEN

A3114 J.WRIGHT

W2531 R.J.PRESLAND

W0511 M.REECE

Y0160 C.GEE

D4988 R.LUPTON

T6617 M.WHITTAKER

B4463 E.TREE

X6267 A.ALLMARK

D3832 T.J.BONUCHI-TAYLOR

Z1560 A.ORMEROD

B1177 D.MCKENNY

Z4936 K.BUCHANAN

F0279 B.ASHWORTH

W0808 S.RICHARDSON

J0135 S.SMITH

P3465 G.BIGGS

E3211 MRS RAE

W6245 M.GEE

G3568 P.SANDERSON

 

JACKPOT ROLLOVER NUMBERS =    2   6   17   31

NO WINNER OF £3500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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