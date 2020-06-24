Lottery Results Week 10

Here are the weekly draw winners for week 10:-
£100 WINNERS
Z3499 L.WOLD
Z5900 M.LAYCOCK
I0686 D.BRAWLEY
Y2137 P.FORD
£50 WINNERS
D0906 L.HUTCHINSON
Z4599 M.ATKINSON
£25 WINNERS
D2706 S.BARKER
D2929 C.WHAITES
Q6358 S.MEAD
X0204 P.ELLISON
W1155 P.ROBINSON
F5792 M.HOWORTH
W1555 D.HILL
X6196 A.COX
£10 WINNERS
B0104 E.O’BRIEN
A3114 J.WRIGHT
W2531 R.J.PRESLAND
W0511 M.REECE
Y0160 C.GEE
D4988 R.LUPTON
T6617 M.WHITTAKER
B4463 E.TREE
X6267 A.ALLMARK
D3832 T.J.BONUCHI-TAYLOR
Z1560 A.ORMEROD
B1177 D.MCKENNY
Z4936 K.BUCHANAN
F0279 B.ASHWORTH
W0808 S.RICHARDSON
J0135 S.SMITH
P3465 G.BIGGS
E3211 MRS RAE
W6245 M.GEE
G3568 P.SANDERSON
JACKPOT ROLLOVER NUMBERS = 2 6 17 31
NO WINNER OF £3500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond