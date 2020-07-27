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Club News

Lottery Results Week 18

4 Hours ago

Here are the winners for WEEK 18:-

 

£100 WINNERS

C4843 S.O’DRISCOLL

W3280 C.PIKE

D3094 H.WILSON

C6976 J.MAHER

 

£50 WINNERS

Z2908 J.WAINE

C0676 S.O’DRISCOLL

 

£25 WINNERS

G6878 K.BRANDWOOD

H2957 D.HARTLEY

W0698 P.BUTTERWORTH

X6569 D.K.ETHERINGTON

Y3265 I.PENNINGTON

E5921 S.GARRARD

W1987 D.NICHOLLS-MARCY

Z0921 J.NUGENT

 

£10 WINNERS

X2881 G.HAWORTH

V2179 P.BARNES

V3271 S.POOLE

Z3329 S.HUGHES

Y4702 A.SUTCLIFFE

Y6509 O.GILL

V4825 B.ELFLEET

W1546 N.HAWORTH

X6264 J.RAMSDEN

V1604 J.CROSS

W4785 J.LORD

D4145 G.HAWORTH

X2481 C.BARTON

V0202 J.RYLAND

Z3581 J.GREENWOOD

T1877 B.ACKERLEY

W6811 M.WHITTAKER

W2912 R.DENTON

V1856 J.CALVERT

X4730 MRS WELLS

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =   10   12   33   37

NO WINNER OF £7,500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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