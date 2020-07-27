Lottery Results Week 18

Here are the winners for WEEK 18:-
£100 WINNERS
C4843 S.O’DRISCOLL
W3280 C.PIKE
D3094 H.WILSON
C6976 J.MAHER
£50 WINNERS
Z2908 J.WAINE
C0676 S.O’DRISCOLL
£25 WINNERS
G6878 K.BRANDWOOD
H2957 D.HARTLEY
W0698 P.BUTTERWORTH
X6569 D.K.ETHERINGTON
Y3265 I.PENNINGTON
E5921 S.GARRARD
W1987 D.NICHOLLS-MARCY
Z0921 J.NUGENT
£10 WINNERS
X2881 G.HAWORTH
V2179 P.BARNES
V3271 S.POOLE
Z3329 S.HUGHES
Y4702 A.SUTCLIFFE
Y6509 O.GILL
V4825 B.ELFLEET
W1546 N.HAWORTH
X6264 J.RAMSDEN
V1604 J.CROSS
W4785 J.LORD
D4145 G.HAWORTH
X2481 C.BARTON
V0202 J.RYLAND
Z3581 J.GREENWOOD
T1877 B.ACKERLEY
W6811 M.WHITTAKER
W2912 R.DENTON
V1856 J.CALVERT
X4730 MRS WELLS
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 10 12 33 37
NO WINNER OF £7,500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond