Lottery Results Week 12

Here are the winners for WEEK 12:-
£100 WINNERS
G6345 D.CROWTHER
W3344 P.A.PORTER
Z2487 D.HACKING
X4457 J.WHITE
£50 WINNERS
M2371 R.CRABTREE
Z1717 L.POUNDER
£25 WINNERS
A4772 A.YOUNGER
W2455 I.WHITTAKER
X2167 F.WOODWARD
X0015 C.BRUTUS
T4245 J.LANG
J1528 L.CAMPS
X4112 A.WORTHINGTON
B2736 M.CLOUGH
£10 WINNERS
Y2948 N.DRAKE
Y6078 J.SIMPSON
Y3196 H.BRACEWELL
Y2569 S.DIXON
Z3376 M.CLEGG
X2623 D.N.ECCLES
Y5055 G.LEWIS
W0487 D.REDMAN
X3852 T.CRABTREE
W1006 J.K.HARGREAVES
W6802 G.WALKER
C3442 S.TREANOR
X0881 M.C.SMITH
A5011 K.TAYLOR
X6579 C.ALLAN
Z4780 P.REDMAN
Y4548 C.KNIGHT
X4521 S.SMITH
B0937 A.GARNER
W5604 G.BYROM
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 6 17 27 38
NO WINNER OF £4,500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond