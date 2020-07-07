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Club News

Lottery Results Week 12

6 Hours ago

Here are the winners for WEEK 12:-

 

£100 WINNERS

G6345 D.CROWTHER

W3344 P.A.PORTER

Z2487 D.HACKING

X4457 J.WHITE

 

£50 WINNERS

M2371 R.CRABTREE

Z1717 L.POUNDER

 

£25 WINNERS

A4772 A.YOUNGER

W2455 I.WHITTAKER

X2167 F.WOODWARD

X0015 C.BRUTUS

T4245 J.LANG

J1528 L.CAMPS

X4112 A.WORTHINGTON

B2736 M.CLOUGH

 

£10 WINNERS

Y2948 N.DRAKE

Y6078 J.SIMPSON

Y3196 H.BRACEWELL

Y2569 S.DIXON

Z3376 M.CLEGG

X2623 D.N.ECCLES

Y5055 G.LEWIS

W0487 D.REDMAN

X3852 T.CRABTREE

W1006 J.K.HARGREAVES

W6802 G.WALKER

C3442 S.TREANOR

X0881 M.C.SMITH

A5011 K.TAYLOR

X6579 C.ALLAN

Z4780 P.REDMAN

Y4548 C.KNIGHT

X4521 S.SMITH

B0937 A.GARNER

W5604 G.BYROM

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =  6   17   27   38

NO WINNER OF £4,500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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