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Club News

Lottery Results Week 11

6 Hours ago

Here are the weekly winners for WEEK 11:-

 

£100 WINNERS

Z1109 C.RILEY

W2815 P.WAINE

W2418 P.BRIERLEY

X4560 G.OGDEN

 

£50 WINNERS

Z2288 R.RUSSELL

Z2000 S.PLEVEY

 

£25 WINNERS

X5882 S.TOWLER

X2573 D.DOWER

V3644 S.RILEY

X4919 G.ANTROBUS

X1288 C.WINDLE

X5139 C.HARDCASTLE

A0289 C.HESKETH

W5069 D.PENDERGAST

 

£10 WINNERS

V1395 A.PILKINGTON

W1928 C.SPEIRS

Z1825 J.GREENWOOD

W5668 R.PILKINGTON

W2420 D.HEWITSON

H4763 B.WILMORE

Y1809 S.ROGERS

Z6867 A.BRADDOCK

G4533 E.ANDERSON

X0360 L.GARNETT

W4006 G.MCCAIG

E4730 J.RUSHTON

G2633 S.CONNOLLY

X0798 D.K.ETHERINGTON

Y1134 R.HEFFERMAN

X2434 A.COX

W4427 M.ANNICE

W3413 P.STEELE

W2437 M.LEACH

T2017 D.WATSON

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =   4   7   8   15

NO WINNER OF £4,000

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/

 


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