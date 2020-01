In Memoriam 2019

Burnley Football Club is proud to hold our eighth annual 'In Memoriam' service.

At the start of each new year, we come together as one to reflect on the loss of all members of the Clarets' family who have passed away in the previous 12 months.

We ask all supporters to join players and staff in respecting a one-minute silence ahead of kick-off today to remember loved ones, sadly missed.

The following names will all appear on the big screen, and on the club’s social media accounts, during this time of reflection.

Karl Ainsworth, 60, Burnley

Kate Akroyd, 73, Walton Le Dale

Neil Alderman, 57, Trawden.

Arthur Alston, 50, Burnley

Sarah Alston, 63, Burnley

Karen Archer, 61, Burnley

Michael Askew, 67, Trawden

James Henry Baker (Jim), 66, Hassocks

Charlie Balmforth, 96, Burnley

Peter Balmforth, 71, Burnley

Andrew Bannerman (Jock), 59, Walsden

Alan Barker, 71, Todmorden

Philip Noel Baxter, 69, Ilkley

Tony Beckett, 83, Nelson

Alan Beecroft, 66, Colne Clarets

Richard J Benson, 69, Heptonstall

Richard Bentley, 84, Burnley

Gordon Berry, 87, Freckleton

Peter W Bibby, 72, Burnley

Ahmed Bin Sadin, 32, Brierfield

Albert Birtwell, 96, Burnley

Sean Bispham (Bizzy), 48, Burnley

Bob Blakeborough, 75, Burnley FC

Thomas Bradley, 66, Burnley

Thomas Broughton, 88, Brierfield

Arthur Booth, 89, Burnley

Paul Simon Buchanan, 42, Trawden

Bob Bullimore, 95, Todmorden

James Bullock, 90, Accrington

Keith Fairburn Burnett, 82, Brierfield

Edward ‘Ted’ Chadderton, 63, Rawtenstall

Jack Chadwick, 86, Burnley

Jordan Clough, 23, Burnley

Mick Collins, 64, Burnley

Jean Cookson, 83, Burnley

Malc Couch, 64, Burnley

Nigel Coulthurst, 56, Padiham

Keith Cowgill, 84, Padiham

Betty Davies, 82, Burnley FC

Suel Delgado, 20, Crawley

Brian Denwood, 75, Burnley

Ann Dewhurst, 67, Rossendale

David Dewhurst, 66, Rossendale

Tony Drury, 67, Burnley

Ellis Eastham, 50, Burnley

Nigel Easton, 60, Whalley

David Edwards, 68, Cleveleys

Alan Entwistle, 77, Barrowford

Paul Entwistle, 50, Colne

Ronnie Farrar, 89, Keighley

Arthur Robert Fergus, 71, Burnley

Rory Fitzpatrick, 51, Chippenham

Richard Fleming, 56, Croydon

Edward Fletcher, 79, Burnley

John Fletcher, 84, Barrow-upon-Soar

Jim Francis, 95, Burnley

Clifford Gall, 72, Burnley

Tony Gent, 72, Burnley

Craig Golding, 50, Burnley

George Gornall, 81, Heywood

Bryn Gowlett, 68, York

Joe Gray, 24, Burnley

Ellie Green, 27, Clitheroe

Michael Greenwood, 59, Burnley

Thomas Grimes, 56, Burnley

Beryl Halstead, 87, Burnley

David Hartley, 73, Colne

Ernie Hartley, 75, Colne

Joshua Heron, 27, Burnley

David Hill, 50, Clayton-le-Moors

Irene Hill, 91, Earby

Kathleen Hodgson, 82, Clayton-le-Moors

Derek Hollinrake, 86, Bare, Morecambe

Steve Horrocks, 73, Burnley

Irene Howarth, 96, Burnley

Brian Hunt, 85, Accrington

Brian Ingham, 72, Worthing

Eric Jackson, 62, Burnley

Les Jackson, 84, Todmorden

Robert Jackson, 87, Higham

Sam Jackson, 26, Burnley

Judith Kembury, 72, Solihull

Marie Kemp, 91, Burnley

Eamon Kilbride, 70, Burnley

Adam Kindon, 45, Burnley

Clement Lacorre, 23, Padiham

Sarah (Sally) Lalor, 83, Burnley

Graham Laycock, 75, Trawden

Mike Layfield, 66, Burnley

Herbert Lord, 85, Burnley

Sylvia Jean Lord, 85, Rochdale

Donald Lumb, 93, Mytholmroyd

Jack MacKriel, 87, Telford

Ken Maden, 78, San Diego, California

Bert McCabe, 70, Harle Syke

Jean McCabe, 69, Harle Syke

Sean McDade, 51, Birmingham

Thelma Mellor, 83, Skipton

Fred Mitchell, 86, Ramsbottom

Nicolas Anthony Mitchell, 49, Burnley

Ken Morland, 67, Langold

Peter Morrow, 72, Rainham

Andrew Murray, 57, Tewkesbury

Peter Neary, Burnley

Gwyn North, 66, Burnley

David O'Neill, 66, Melbourne

John Parkinson, 67, Clitheroe

Stephen Parkinson, 69, Accrington

Arthur Geoffrey Parry, 82, Carnforth

Dennis Pattison, 88, Rochdale

Marlene Pattison, 79, Rochdale

Ethel Payne, 91, Todmorden

Joyce Pickles, 73, Burnley FC

Joanne Pilkington, 48, Wargrave

Morris Pilling, 76, Rochdale

Christopher Pollard, 57, Great Harwood

Andy Price, 60, Burnley

Jack Pye, 73, Rishton

Thomas Quirke, 82, Nelson

Gordon Ramsbottom, 67, Burnley

Kevin Randall, 73, Burnley FC

Phil Rech, 63, Nottingham

David Reid, 70, Accrington

Garry Roberts, 80, Barnoldswick

Geoff Rodwell, 73, Barrowford

Emily Rose, 19, Foulridge

John Sharkey, 67, Kirkintilloch

Steve ‘Shawy’ Shaw, 55, Padiham

Christine Shearer, 79, Colne

Colin Shephard, 71, Croydon

Paul Simm, 56, Burnley

Eric Simpson, 83, Burnley

Luke Slater, 25, Keighley

Keith Sledding, 75, Burnley

Andrew Smith, 59, Burnley

John Bernard Smith, 89, Rishton

Mark (Billy) Smith, 44, Burnley

Norman Smith, 75, Accrington

Scott Andrew Smith, 30, Colne

John Spain, 94, Nelson

Jamie Spencer, 25, Accrington

Anthony Steele, 63, Morecambe

Brian Stewart, 80, Burnley

Pauline Stott, 72, Burnley

Damian Stuttard, 42, Stacksteads

Audrey Sunderland, 83, Rochdale

Kenneth Taylor, 81, Ribchester

Kathleen Testa, 91, Crawshawbooth

Shaun Testa, 58, Crawshawbooth

Nell Tomlinson, 91, Padiham

Frank Torkington, 81, Burnley

Stephen James Luke Trundle, 40, Burnley

Robert Walker, 62, Colne

John Waring, 78, Padiham

Lorraine Webb-Hall, 52, Burnley

Mark Westall, 46, Burnley

Martha Whitehead,72, Burnley

Brett Whittam, 34, Accrington

Jack Wilkinson, 96, Colne

Roy Wilkinson, 89, Colne

Irene Wilson, 89, Nelson

Harry Windle, 67, Burnley

Stephanie Woods, 71, Nelson

Donald Wright, 88, Wilsden