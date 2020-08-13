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Club News

Lottery Results Week 21

1 Hour ago

Here are the winners for WEEK 21:-

 

£100 WINNERS

Y4897 M.FITZPATRICK

B6839 D.COLEY

X1437 T.BLACK

Z5171 D.RILEY

 

£50 WINNERS

W6224 J.THORPE

X5984 G.MAYBURY

 

£25 WINNERS

E0472 A.COTT

G2025 G.RAMSDEN

Y3496 D.BLACKBURN

T5695 M.GRATTAN

W2077 E.CURRID

Z4144 B.HOWORTH

Y2610 M.J.WARING

Y3188 A.SUTCLIFFE

 

£10 WINNERS

Z2880 W.ATKINS

W1072 J.R.BROWN

X1195 P.DAVIES

W6117 F.DOWER

X3799 S.GOULD

W0645 D.BRIGGS

T6929 K.WATERHOUSE

W4615 C.HOGAN

X2784 E.CATLOW

B0989 P.B.TONER

W5158 J.HIGGINS

X5135 P.SHUTTLEWORTH

W3399 B.FALLOWS

W0628 A.CORBETT

W1000 A.FOSTER

B6907 T.MUNDY

J5543 R.TAYLOR

W3030 S.DRAKE

W2379 C.MILLS

E6392 A.HEPTONSTALL

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =   1   13   15   25

NO WINNER OF £9,000

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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