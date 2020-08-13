Lottery Results Week 21

Here are the winners for WEEK 21:-
£100 WINNERS
Y4897 M.FITZPATRICK
B6839 D.COLEY
X1437 T.BLACK
Z5171 D.RILEY
£50 WINNERS
W6224 J.THORPE
X5984 G.MAYBURY
£25 WINNERS
E0472 A.COTT
G2025 G.RAMSDEN
Y3496 D.BLACKBURN
T5695 M.GRATTAN
W2077 E.CURRID
Z4144 B.HOWORTH
Y2610 M.J.WARING
Y3188 A.SUTCLIFFE
£10 WINNERS
Z2880 W.ATKINS
W1072 J.R.BROWN
X1195 P.DAVIES
W6117 F.DOWER
X3799 S.GOULD
W0645 D.BRIGGS
T6929 K.WATERHOUSE
W4615 C.HOGAN
X2784 E.CATLOW
B0989 P.B.TONER
W5158 J.HIGGINS
X5135 P.SHUTTLEWORTH
W3399 B.FALLOWS
W0628 A.CORBETT
W1000 A.FOSTER
B6907 T.MUNDY
J5543 R.TAYLOR
W3030 S.DRAKE
W2379 C.MILLS
E6392 A.HEPTONSTALL
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 1 13 15 25
NO WINNER OF £9,000
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond