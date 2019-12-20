Lottery Results Week 48

Here are this week’s winners – week 48
£100 WINNERS
C0144 S.CLOUGH
V5425 S.FENWICK
H6692 G.CRAWSHAW
X1080 A.MITTON
£50 WINNERS
X0940 S.GREENWOOD
Y5566 C.BLAKEY
£25 WINNERS
C1644 D.BURY
Z3296 A.SWAINSTON
I3304 B.SMITH
X6033 J.CHAPMAN
A3203 A.J.FRANKLAND
Y2150 L.SIRAKI
C3102 J.SMITH
D4085 V.BILLINGTON
£10 WINNERS
A0289 C.HESKETH
N1272 D.SPENCER
W1601 C.TIMBRELL
F3475 B.COX
D0099 L.SMITH
E3345 D.BROWN
E1023 B.CARROL
Q1439 M.FITZPATRICK
F3584 A.CORLESS
Y0199 H.EDWORTHY
G1478 D.CULSHAW
C4837 S.MOORE
P1696 C.MANSELL
W4384 K.HAWORTH
H1408 D.BULLEN
P2798 P.ASHWORTH
Y5777 J.BOWDEN
B0064 A.EATOUGH
Z3931 T.BRADSHAW
X6790 G.PATERSON
JACKPOT ROLLOVER NUMBERS = 13 15 18 37
NO WINNER OF £5,500
Clarets Foundation
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Claret & Blue Bond
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