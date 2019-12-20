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Club News

Lottery Results Week 48

4 Hours ago

Here are this week’s winners – week 48

£100 WINNERS

C0144 S.CLOUGH

V5425 S.FENWICK

H6692 G.CRAWSHAW

X1080 A.MITTON

 

£50 WINNERS

X0940 S.GREENWOOD

Y5566 C.BLAKEY

 

£25 WINNERS

C1644 D.BURY

Z3296 A.SWAINSTON

I3304 B.SMITH

X6033 J.CHAPMAN

A3203 A.J.FRANKLAND

Y2150 L.SIRAKI

C3102 J.SMITH

D4085 V.BILLINGTON

 

£10 WINNERS

A0289 C.HESKETH

N1272 D.SPENCER

W1601 C.TIMBRELL

F3475 B.COX

D0099 L.SMITH

E3345 D.BROWN

E1023 B.CARROL

Q1439 M.FITZPATRICK

F3584 A.CORLESS

Y0199 H.EDWORTHY

G1478 D.CULSHAW

C4837 S.MOORE

P1696 C.MANSELL

W4384 K.HAWORTH

H1408 D.BULLEN

P2798 P.ASHWORTH

Y5777 J.BOWDEN

B0064 A.EATOUGH

Z3931 T.BRADSHAW

X6790 G.PATERSON

 

JACKPOT ROLLOVER NUMBERS =   13   15   18   37

NO WINNER OF £5,500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/

 


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