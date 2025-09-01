Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Support and FAQ
Search
Share
News
MELLON HEADS ON LOAN TO OLDHAM
01/09/2025
News
1 min read
Young striker departs
Premier League 2 table
Full table
POS
Team
PL
PTS
16
MID
2
3
17
BUR
3
3
18
EVE
3
3
Related news
View all
Related news
View all
TWEEDY MAKES TEMPORARY MORECAMBE SWITCH
RAMSEY MAKES LEICESTER LOAN SWITCH
BURNLEY COMPLETE LUÍS DEAL
Premier League 2 table
Full table
POS
Team
PL
PTS
16
MID
2
3
17
BUR
3
3
18
EVE
3
3