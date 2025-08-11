MCDERMOTT MAKES SHREWSBURY SWITCH
News

MCDERMOTT MAKES SHREWSBURY SWITCH

11/08/2025
News
1 min read

Midfielder heads to League Two

Related news

View all
U21S PREVIEW: ROCHDALE V BURNLEY

2 min read
13h
BURNLEY FC LAUNCHES INNOVATION HUB TO PILOT NEXT GEN SPORTS TECH

2 min read
16h
WHAT’S ON THIS WEEK: A GUIDE TO THE WEEK AHEAD

3 min read
18h
English Professional Development League table
Full table
POSTeamPLPTS