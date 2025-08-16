MATCH REPORT: TOTTENHAM HOTSPUR 3 - 0 BURNLEY
News

MATCH REPORT: TOTTENHAM HOTSPUR 3 - 0 BURNLEY

16/08/2025
News
3 min read

Clarets fall to opening day defeat

Related news

View all
REPLAY | TOTTENHAM HOTSPUR V BURNLEY

41min
CULLEN TALKS PERFORMANCE AGAINST TOTTENHAM

3 min read
5h
JOSH CULLEN | REACTION | TOTTENHAM HOTSPUR V BURNLEY

5h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
17BOU10
18BUR10
19WH10