MATCH PREVIEW: TOTTENHAM HOTSPUR V BURNLEY
News

MATCH PREVIEW: TOTTENHAM HOTSPUR V BURNLEY

15/08/2025
News
2 min read

Clarets head to Spurs for Premier League season opener

Related news

View all
EKDAL EAGER TO GET GOING AGAIN IN THE PREMIER LEAGUE

4 min read
10h
PARKER 'EXCITED' TO GET PREMIER LEAGUE CAMPAIGN UNDERWAY

3 min read
1d
SUPPORTER INFORMATION: TOTTENHAM HOTSPUR V BURNLEY

1 min read
2d
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
5BRI00
6BUR00
7CHE00