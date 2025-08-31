Shop
Tickets
Hospitality
Burnley
Latest
Matches
Clarets+
Squad
Memberships
COMMERCIAL
Support and FAQ
Search
Share
News
GALLERY: BURNLEY WOMEN V LOUGHBOROUGH LIGHTNING WOMEN
31/08/2025
News
1 min read
Clarets continue 100% record at Leyland
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
1
BUR
3
7
2
WOL
3
7
3
HUL
3
7
Related news
View all
WOMEN’S MATCH REPORT: BURNLEY 5-0 LOUGHBOROUGH LIGHTNING
WOMEN’S PROGRAMME – LOUGHBOROUGH LIGHTNING
WOMEN’S PREVIEW: BURNLEY V LOUGHBOROUGH LIGHTNING
Related news
View all
WOMEN’S MATCH REPORT: BURNLEY 5-0 LOUGHBOROUGH LIGHTNING
WOMEN’S PROGRAMME – LOUGHBOROUGH LIGHTNING
WOMEN’S PREVIEW: BURNLEY V LOUGHBOROUGH LIGHTNING
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
1
BUR
3
7
2
WOL
3
7
3
HUL
3
7