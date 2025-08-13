CLARETS TO FACE DERBY COUNTY IN CARABAO CUP ROUND TWO
News

CLARETS TO FACE DERBY COUNTY IN CARABAO CUP ROUND TWO

13/08/2025
News
1 min read

Burnley to take on Rams in Carabao Cup

Related news

View all
U21S TO TAKE ON LEEDS UNITED U21S AT TURF MOOR

1 min read
9h
GALLERY: ROCHDALE V BURNLEY U21S

1 min read
10h
U21S MATCH REPORT: ROCHDALE 2-1 BURNLEY

3 min read
10h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
5BRI00
6BUR00
7CHE00