BURNLEY COMPLETE LUÍS DEAL
News

BURNLEY COMPLETE LUÍS DEAL

01/09/2025
News
2 min read

Champions League experienced midfielder joins the Clarets

Related news

View all
TWEEDY MAKES TEMPORARY MORECAMBE SWITCH

1 min read
7h
RAMSEY MAKES LEICESTER LOAN SWITCH

1 min read
7h
OBAFEMI JOINS BOCHUM ON LOAN

1 min read
11h
Premier League table
Full table
POSTeamPLPTS
13MC33
14BUR33
15BRE33