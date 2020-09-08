Lottery Results: Week 29

Week 29 winners:
£100 WINNERS
X2308 K.SPENCER
V1110 K.SPENCE
C2756 P.STEPHENS
W3287 A.HEAP
£50 WINNERS
Z0137 W.ATKINS
Z3980 L.SMITH
£25 WINNERS
Y5965 S.D CLARKSON
Z4707 S.WILKINSON
X1664 D.HASLAM
Z2115 R.GEARY
Y0711 T.EMMETT
X6465 H.NEWSHAM
X1637 M.HUNT
Z6990 C.COSGRIF
£10 WINNERS
W0012 A.J.CARTER
W1174 P.FISK
X6299 G.CASSON
Y1805 E.SIMMONS
Z5336 J.PEARSON
K4723 M.G.STOTT
X2241 N.HINDLE
X2047 J.FOX
V4199 C.COOK
X5205 J.GAVIN
M4212 D.SIMPSON
Y6050 L.BURNS
W0070 A.NOONE
W3560 G.SIDLEY
V4014 J.SIMON
W0353 M.BAILEY
M5840 J.OGDEN
Y6725 M.AINSWORTH
E4230 J.REEVES
W3952 P.FLYNN
JACKPOT ROLLOVER NUMBERS = 4 9 13 15
NO WINNER OF £3,500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond