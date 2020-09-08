Skip to site footer
badge - Link to home

Club News

Lottery Results: Week 29

8 September 2020

Week 29 winners:

£100 WINNERS

X2308 K.SPENCER

V1110 K.SPENCE

C2756 P.STEPHENS

W3287 A.HEAP

 

£50 WINNERS

Z0137 W.ATKINS

Z3980 L.SMITH

 

£25 WINNERS

Y5965 S.D CLARKSON

Z4707 S.WILKINSON

X1664 D.HASLAM

Z2115 R.GEARY

Y0711 T.EMMETT

X6465 H.NEWSHAM

X1637 M.HUNT

Z6990 C.COSGRIF

 

£10 WINNERS

W0012 A.J.CARTER

W1174 P.FISK

X6299 G.CASSON

Y1805 E.SIMMONS

Z5336 J.PEARSON

K4723 M.G.STOTT

X2241 N.HINDLE

X2047 J.FOX

V4199 C.COOK

X5205 J.GAVIN

M4212 D.SIMPSON

Y6050 L.BURNS

W0070 A.NOONE

W3560 G.SIDLEY

V4014 J.SIMON

W0353 M.BAILEY

M5840 J.OGDEN

Y6725 M.AINSWORTH

E4230 J.REEVES

W3952 P.FLYNN

 

JACKPOT ROLLOVER NUMBERS =   4   9   13   15

NO WINNER OF £3,500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


Advertisement block

Related articles

Club News

That's Not All From Mee

9 Hours ago

Ben Mee believes there is still more to come from the Clarets as they prepare for another crack at the Premier League.

Read full article

Club News

O'Neill Ends Turf Moor Stay

10 Hours ago

Aiden O’Neill has ended his stay with the Clarets to join Melbourne City FC.

Read full article

Club News

Clarets' Opening Games To Be Televised

8 September 2020

Burnley Football Club welcomes the move to broadcast live all 28 Premier League matches scheduled to be played in September.

Read full article

Club News

New Date For Leicester Game

8 September 2020

The Clarets’ first Premier League game of the season at Leicester City has been moved to Sunday 20th September.

Read full article

Club News

Club News

That's Not All From Mee

9 Hours ago

Ben Mee believes there is still more to come from the Clarets as they prepare for another crack at the Premier League.

Read full article

Club News

O'Neill Ends Turf Moor Stay

10 Hours ago

Aiden O’Neill has ended his stay with the Clarets to join Melbourne City FC.

Read full article

Club News

Clarets' Opening Games To Be Televised

8 September 2020

Burnley Football Club welcomes the move to broadcast live all 28 Premier League matches scheduled to be played in September.

Read full article

Club News

New Date For Leicester Game

8 September 2020

The Clarets’ first Premier League game of the season at Leicester City has been moved to Sunday 20th September.

Read full article

View more