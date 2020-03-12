Lottery Results: Week 8

Here’s this week’s winners:-
£100 WINNERS
Y1923 S.BOLTON
W1523 T.DAWBER
D0477 M.DAVIES
A3300 L.TOWLER
£50 WINNERS
C5775 P.EGAN
X0061 J.THOMPSON
£25 WINNERS
C3833 H.PARKINSON
V6214 D.KEENAN
E3140 MRS THWAITE
N3636 S.ABBOTT
X1988 B.COOK
F1795 J.WATT
X3559 R.CAMPBELL
D4818 D.ATKINSON
£10 WINNERS
I6139 C.MCKNIGHT
W4596 J.D.MIDDLETON
Z4110 J.EASTWOOD
K5317 A.TAYLOR
W6413 J.HINDLE
B0981 A.CLOUGH
A4823 J.LORRIMAN
X0943 B.WARD
I6811 K.SMITH
V6282 W.PROUDLOVE
V1234 W.LAMBERT
C1921 S.O’DRISCOLL
W5808 M.PARSONS
W0643 P.PRATLEY
D4908 R.ELLIS
W5468 P.WAINE
G6636 A.MOORE
E6509 B.CARROL
Z1101 E.LORD
W5278 S.STARKEY
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 3 10 20 25
NO WINNER OF £2,500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond