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Club News

Lottery Results: Week 8

12 March 2020

Here’s this week’s winners:-

£100 WINNERS

Y1923 S.BOLTON

W1523 T.DAWBER

D0477 M.DAVIES

A3300 L.TOWLER

£50 WINNERS

C5775 P.EGAN

X0061 J.THOMPSON

£25 WINNERS

C3833 H.PARKINSON

V6214 D.KEENAN

E3140 MRS THWAITE

N3636 S.ABBOTT

X1988 B.COOK

F1795 J.WATT

X3559 R.CAMPBELL

D4818 D.ATKINSON

£10 WINNERS

I6139 C.MCKNIGHT

W4596 J.D.MIDDLETON

Z4110 J.EASTWOOD

K5317 A.TAYLOR

W6413 J.HINDLE

B0981 A.CLOUGH

A4823 J.LORRIMAN

X0943 B.WARD

I6811 K.SMITH

V6282 W.PROUDLOVE

V1234 W.LAMBERT

C1921 S.O’DRISCOLL

W5808 M.PARSONS

W0643 P.PRATLEY

D4908 R.ELLIS

W5468 P.WAINE

G6636 A.MOORE

E6509 B.CARROL

Z1101 E.LORD

W5278 S.STARKEY

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =  3   10   20   25

NO WINNER OF £2,500

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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