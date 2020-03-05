Lottery Results Week 7

Here’s this week’s winners – WEEK 7
£100 WINNERS
G0290 S.LANGDALE
T2731 P.SCOTT
G5883 M.MORRIS
A3076 B.POOLE
£50 WINNERS
F2844 J.CUNLIFFE
H6455 P.STEPHENSON
£25 WINNERS
G1010 J.HOWARTH
Z4479 A.RIGBY
H5570 P.STEPHENSON
K4265 G.TAYLOR
X6802 W.ALLOTT
Y3072 G.CLARKSON
Y5429 P.SMITH
X1420 C.BRACKEN
£10 WINNERS
D0851 C.BLYTHE
B3964 J.SWAINSTON
L2300 D.DENNEY
G1563 D.WHALLEY
K3074 A.HUTCHINSON
H5531 R.YATES
C6591 S.HOUGHTON
L3848 D.COPEMAN
X6716 T.BAKER
A0651 K.PEER
X0290 R.SCOTT
G6386 MRS LISTER
T0480 J.HOWARTH
F3700 G.DUGDALE
Y2899 R.HUTCHINSON
C1427 Z.SWAINE
H1818 N.MOFFITT
E0122 S.FOSTER
F6059 W.MULLINS
E5715 J.LEWIS
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 10 13 36 37
NO WINNER OF £2000
Clarets Foundation
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Claret & Blue Bond
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