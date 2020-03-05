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Club News

Lottery Results Week 7

5 March 2020

Here’s this week’s winners – WEEK 7

£100 WINNERS

G0290 S.LANGDALE

T2731 P.SCOTT

G5883 M.MORRIS

A3076 B.POOLE

 

£50 WINNERS

F2844 J.CUNLIFFE

H6455 P.STEPHENSON

 

£25 WINNERS

G1010 J.HOWARTH

Z4479 A.RIGBY

H5570 P.STEPHENSON

K4265 G.TAYLOR

X6802 W.ALLOTT

Y3072 G.CLARKSON

Y5429 P.SMITH

X1420 C.BRACKEN

 

£10 WINNERS

D0851 C.BLYTHE

B3964 J.SWAINSTON

L2300 D.DENNEY

G1563 D.WHALLEY

K3074 A.HUTCHINSON

H5531 R.YATES

C6591 S.HOUGHTON

L3848 D.COPEMAN

X6716 T.BAKER

A0651 K.PEER

X0290 R.SCOTT

G6386 MRS LISTER

T0480 J.HOWARTH

F3700 G.DUGDALE

Y2899 R.HUTCHINSON

C1427 Z.SWAINE

H1818 N.MOFFITT

E0122 S.FOSTER

F6059 W.MULLINS

E5715 J.LEWIS

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =  10   13   36   37

NO WINNER OF £2000

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/

 


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