Lottery Results Week 13

Here are the winners for WEEK 13
£100 WINNERS
X4507 W.BYRNE
Y5332 S.ISHERWOOD
Z4042 C.BRAY
Y1478 A.FLANAGAN
£50 WINNERS
W2084 S.PARKER
Y3754 S.SMEDLEY
£25 WINNERS
Y0567 J.HARTLEY
E0583 C.FAIRBURN
Z3604 J.HUDSON
Z6036 A.SALKELD-CLARKE
T0991 L.JAMES
V5647 T.PEPPARD
X4884 J.SUTHERLAND
B3153 I.PATON
£10 WINNERS
X1450 P.SUTCLIFFE
X0743 D.KENDALL
G5663 M.BECZE
Z0233 L.SMITH
Z2163 I.CLARK
Y5085 S.THORNTON
N5509 P.TOWNE
Y4475 S.THWAITE
Z3864 A.CHADWICK
X1445 D.WATSON
B1936 S.HOLT
Q3009 G.SWINDELLS
Y5710 R.GRAY
W2654 L.MCPHERSON
W2739 R.LISTER
C0710 M.BLORE
Z4417 S.HODKINSON
Z3504 N.STEPHENSON
W4194 J.REED
X2822 C.RABY
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 1 10 16 19
NO WINNER OF £5,000
Clarets Foundation
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Claret & Blue Bond
https://paymymembership.co.uk/claret&blue/