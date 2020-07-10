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Club News

Lottery Results Week 13

5 Hours ago

Here are the winners for WEEK 13

 

£100 WINNERS

X4507 W.BYRNE

Y5332 S.ISHERWOOD

Z4042 C.BRAY

Y1478 A.FLANAGAN

 

£50 WINNERS

W2084 S.PARKER

Y3754 S.SMEDLEY

 

£25 WINNERS

Y0567 J.HARTLEY

E0583 C.FAIRBURN

Z3604 J.HUDSON

Z6036 A.SALKELD-CLARKE

T0991 L.JAMES

V5647 T.PEPPARD

X4884 J.SUTHERLAND

B3153 I.PATON

 

 

£10 WINNERS

X1450 P.SUTCLIFFE

X0743 D.KENDALL

G5663 M.BECZE

Z0233 L.SMITH

Z2163 I.CLARK

Y5085 S.THORNTON

N5509 P.TOWNE

Y4475 S.THWAITE

Z3864 A.CHADWICK

X1445 D.WATSON

B1936 S.HOLT

Q3009 G.SWINDELLS

Y5710 R.GRAY

W2654 L.MCPHERSON

W2739 R.LISTER

C0710 M.BLORE

Z4417 S.HODKINSON

Z3504 N.STEPHENSON

W4194 J.REED

X2822 C.RABY

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =  1   10   16   19

NO WINNER OF £5,000

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/

 


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