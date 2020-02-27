Skip to site footer
badge - Link to home

Club News

Lottery Results Week 6

27 February 2020

£100 winners

Z6897 A.QUINN

X3069 E.CATLOW

F2979 R.DAVIES

W4188 M.GORTON

 

£50 WINNERS

Y1213 P.SIMPSON

W4653 D.WORLEY

 

£25 WINNERS

V5889 D.FOULDS

V2720 P.FENWICK

A2260 W.PARKINSON

Y2040 A.HOLDER

E5303 MRS CHEETHAM

X4522 R.MITTON

V4029 A.HITCHON

E5063 C.PARKER

 

£10 WINNERS

Y2452 C.BARLOW

Z4286 N.BARKER

A5067 K.WALKER

H4474 E.LATHAM

C2336 G.FRAYLING

V2364 D.KEMP

F5632 D.PRESTON

X6349 G.STEVENSON

A0142 D.SHAM

D6327 B.SWIFT

F6780 G.PHILIPS

J4462 D.BRITNER

C5923 S.ENGLISH

F5422 B.TAYLOR

D6462 G.BRIDGE

I4875 P.NICHOLLS

X6909 B.SHARPLES

J3242 Z.THOMSON

D3630 K.STEWART

Y2617 L.FENNESSY

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =   21   36   37   38

£2000 WON BY I.MCGOUAN!!!

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


Advertisement block

Club News

Club News

Not at the match? Listen LIVE with a Clarets Player

Just now

Listen LIVE on Saturday as the Clarets take on Newcastle United at St. James Park....

Read full article

Club News

Clarets Aim To Be Toon Raiders

1 Hour ago

Sean Dyche has challenged his players to smash through the 40-point barrier at Newcastle and then see where they can take their season.

Read full article

Club News

Mee: The Place Is Buzzing

5 Hours ago

Ben Mee wants the Clarets’ feel-good factor to keep propelling them up the Premier League table.

Read full article

Club News

U18s' Match Postponed

5 Hours ago

Burnley's U18 Professional Development League match with Sheffield United on Saturday, at the Barnfield Training Centre has been postponed.

Read full article

View more