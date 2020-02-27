Lottery Results Week 6

£100 winners
Z6897 A.QUINN
X3069 E.CATLOW
F2979 R.DAVIES
W4188 M.GORTON
£50 WINNERS
Y1213 P.SIMPSON
W4653 D.WORLEY
£25 WINNERS
V5889 D.FOULDS
V2720 P.FENWICK
A2260 W.PARKINSON
Y2040 A.HOLDER
E5303 MRS CHEETHAM
X4522 R.MITTON
V4029 A.HITCHON
E5063 C.PARKER
£10 WINNERS
Y2452 C.BARLOW
Z4286 N.BARKER
A5067 K.WALKER
H4474 E.LATHAM
C2336 G.FRAYLING
V2364 D.KEMP
F5632 D.PRESTON
X6349 G.STEVENSON
A0142 D.SHAM
D6327 B.SWIFT
F6780 G.PHILIPS
J4462 D.BRITNER
C5923 S.ENGLISH
F5422 B.TAYLOR
D6462 G.BRIDGE
I4875 P.NICHOLLS
X6909 B.SHARPLES
J3242 Z.THOMSON
D3630 K.STEWART
Y2617 L.FENNESSY
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 21 36 37 38
£2000 WON BY I.MCGOUAN!!!
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Claret & Blue Bond