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Club News

Lottery Results: Week 43

2 Hours ago

£100 WINNERS

H1557 J.GREAVES

X4262 R.SCOTT

B3751 A.EATOUGH

D4985 S.BOWDEN

 

£50 WINNERS

I5956 S.BLACK

Q3034 C.SPEAKMAN

 

£25 WINNERS

N0844 S.DALLISON

V5883 D.CRYER

J1021 G.DAVENPORT

A1454 MR/S SUTCLIFFE

I1677 J.HARTLEY

H1082 K.HELLIWELL

H6335 C.BRACEWELL

E1100 W.BRISTER

 

£10 WINNERS

E2057 J.CALLAGHAN

X3345 R.HARGREAVES

G0568 C.WASHINGTON

D4207 W.MCGLONE

I5563 R.VARREGHIA

H5951 S.RAWLINSON

V1710 G.HASLAM

W3106 M.HILL

A4416 B.SADLER

E1287 R.KITLEY

X3070 I.POWIS

J0684 M.MITCHELL

X3950 A.RILEY

W0630 J.COATES

C0478 P.SANDIFORD

I0095 K.SMITH

Y6182 C.ENGLISH

W1761 D.SMITH

K3226 L.MCCULLOUGH

F5438 P.BOYS

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS =   24   30   34   37

NO WINNER OF £3000

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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