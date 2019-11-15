Lottery Results: Week 43

£100 WINNERS
H1557 J.GREAVES
X4262 R.SCOTT
B3751 A.EATOUGH
D4985 S.BOWDEN
£50 WINNERS
I5956 S.BLACK
Q3034 C.SPEAKMAN
£25 WINNERS
N0844 S.DALLISON
V5883 D.CRYER
J1021 G.DAVENPORT
A1454 MR/S SUTCLIFFE
I1677 J.HARTLEY
H1082 K.HELLIWELL
H6335 C.BRACEWELL
E1100 W.BRISTER
£10 WINNERS
E2057 J.CALLAGHAN
X3345 R.HARGREAVES
G0568 C.WASHINGTON
D4207 W.MCGLONE
I5563 R.VARREGHIA
H5951 S.RAWLINSON
V1710 G.HASLAM
W3106 M.HILL
A4416 B.SADLER
E1287 R.KITLEY
X3070 I.POWIS
J0684 M.MITCHELL
X3950 A.RILEY
W0630 J.COATES
C0478 P.SANDIFORD
I0095 K.SMITH
Y6182 C.ENGLISH
W1761 D.SMITH
K3226 L.MCCULLOUGH
F5438 P.BOYS
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 24 30 34 37
NO WINNER OF £3000
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond