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Club News

Lottery Results: Week 42

7 November 2019

£100 WINNERS

G5023 I.PATE

C6865 B.N.BENNETT

A6100 A.METCALFE

B4867 C.TOMLINSON

 

£50 WINNERS

V6566 J.PEEL

C4403 P.RICKWOOD

 

£25 WINNERS

T3357 K.COLLINSON

B2342 M.MCGINTY

X5770 J.ANNESS

V4660 A.WILLIAMS

F4745 P.RAYBOULD

V0179 N.MADEN

Z6978 J.SWINTON

Q6327 D.CRAIG

 

£10 WINNERS

E5971 K.MITCHELL

E5974 R.HOLDEN

D6459 C.BAKER

D2615 D.HARGREAVES

I3942 C.WEAVER

K6366 A.TAYLOR

B5091 C.LEDGER

X2409 C.LYNE

W2799 I.BROWN

R2847 C.PICKERING

T1929 J.COTTERILL

D6875 J.SWAINSTON

E2907 C.REVILL

C4088 S.MOORE

B0609 F.SMITH

T3087 A.BROWN

A0725 A.TATTERSALL

V1374 M.SHUTTLEWORTH

W4152 S.DICKINSON

B2989 P.JACKSON

 

ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 5   10   20   24

NO WINNER OF £2,500

 

Clarets Foundation

https://paymymembership.co.uk/clarets/

 

Claret & Blue Bond

https://paymymembership.co.uk/claret&blue/


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