Lottery Results: Week 42

£100 WINNERS
G5023 I.PATE
C6865 B.N.BENNETT
A6100 A.METCALFE
B4867 C.TOMLINSON
£50 WINNERS
V6566 J.PEEL
C4403 P.RICKWOOD
£25 WINNERS
T3357 K.COLLINSON
B2342 M.MCGINTY
X5770 J.ANNESS
V4660 A.WILLIAMS
F4745 P.RAYBOULD
V0179 N.MADEN
Z6978 J.SWINTON
Q6327 D.CRAIG
£10 WINNERS
E5971 K.MITCHELL
E5974 R.HOLDEN
D6459 C.BAKER
D2615 D.HARGREAVES
I3942 C.WEAVER
K6366 A.TAYLOR
B5091 C.LEDGER
X2409 C.LYNE
W2799 I.BROWN
R2847 C.PICKERING
T1929 J.COTTERILL
D6875 J.SWAINSTON
E2907 C.REVILL
C4088 S.MOORE
B0609 F.SMITH
T3087 A.BROWN
A0725 A.TATTERSALL
V1374 M.SHUTTLEWORTH
W4152 S.DICKINSON
B2989 P.JACKSON
ROLLOVER JACKPOT NUMBERS = 5 10 20 24
NO WINNER OF £2,500
Clarets Foundation
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Claret & Blue Bond