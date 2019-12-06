Lottery Results: Week 46

£100 WINNERS
Z3474 A.LEYLAND
A3954 P.MCLACHLAN
G1722 M.O’HARA
A0131 L.KLUCZNIAK
£50 WINNERS
J5118 W.HARRISON
K0068 S.MORRIS
£25 WINNERS
W1044 H.FOSTER
F4776 S.KENNERLEY
P1457 MR SMRT
A1880 E.DICKINSON
X2844 D.COUCH
W6979 R.CLUTTERBRUCK
G0415 L.V.REID
W4937 P.SHEPHERD
£10 WINNERS
H6223 A.TAYLOR
C4992 B.GREEN
J3807 S.LAYCOCK
Y3380 E.PAYNE
D2471 A.KERR
C5594 S.CLARK
D0208 D.KENNEDY
B1135 J.HODKINSON
C5986 P.ALLISTON
D2054 V.MOAT
T1270 J.SHORROCK
J0858 J.HARPER
V0562 A.PILKINGTON
B3026 S.LONGWORTH
Y2063 M.POWERS
Z3655 T.SMITH
I2912 P.NICHOLLS
B1106 S.LONGWORTH
W4542 S.ALDRED
W5604 G.BYROM
JACKPOT ROLLOVER NUMBERS = 4 6 16 28
NO WINNER OF £4,500
Clarets Foundation
https://paymymembership.co.uk/clarets/
Claret & Blue Bond